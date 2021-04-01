СМИ: Олега Шкиля, задержанного в Дубае, обвиняют в организации двойного убийства в Прибалтике

Олег Шкиль Фото: Иван МАРКОВ

Вечером в среду 31 марта в программе «Вести. Дежурная часть» на канале «Россия 24» вышел сюжет, посвященный аресту в Дубае калининградского бизнесмена Олега Шкиля.

- Его считают заказчиком двойного убийства и уже предъявили обвинение, - сообщил корреспондент канала. - По некоторым данным в Литовской республике, силовики вышли на след парочки киллеров. Те дали признательные показания о том, что убили в Прибалтике двух бизнесменов и заявили, что якобы заказчиком якобы как раз и был Олег Шкиль.

В сюжете продемонстрировали документ, датированный 2008 годом, согласно которому бизнесмен находился в оперативной разработке управления по борьбе с оргпреступностью. В справке сообщалось, что возглавляемая Шкилем группировка имеет «обширные коррупционные связи в администрации районов, области и правоохранительных органах Калининграда». Однако, по словам корреспондента, с 2014 года Олег Шкиль в разработках УМВД уже не фигурировал.

Напомним, последнее видео в своем аккаунте в Инстаграме Олег Шкиль опубликовал 20 марта. На нем бизнесмен играет в карты в VIP-зале аэропорта «Храброво» со своим сыном Павлом.