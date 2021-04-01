Ермак: Летний турсезон в Калининграде будет - «пламя Саурона»

Андрей Ермак на Ушкуе Фото: Иван МАРКОВ

В среду 31 марта министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак предсказал безумный летний наплыв туристов из большой России в российскую Прибалтику. Перед этим он озвучил мартовские цифры бронирования отелей.

- Немного туристической информации, - начал министр. - По данным отельеров, загрузка коллективных средств размещения Калининградской области составила в марте 61%, при этом ADR (среднедневной тариф – Ред.) составил - 3 528 рублей... Бронирование по направлению «Калининград» достигло 69% (ADR - 3 557 рублей). По направлению «Светлогорск» бронирование 62%, при ADR - 4 083 рубля. По направлению «Зеленоградск» бронирование 60%, при ADR - 3164 рубля. Это в марте! В марте, Карл, Наташа и все прочие!

В финале отчета был короткий прогноз на лето от Ермака: «Сезон будет - пламя Саурона!»