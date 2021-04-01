В Калининградскую область поступило еще 6,5 тысяч комплектов доз вакцины от коронавируса

В Калининградскую область поступило еще 6,5 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает сайт регионального правительства. Таким образом, за последнюю неделю в область поступило около 15 тысяч доз.

- Привито однократно 42 596 человек, двукратно – 32 077 жителей области, - уточняет пресс-служба правительства. - Около 49% (20 956 граждан) – лица старше 60 лет. За все время в Калининградскую область поставили 51 049 доз вакцины.

- Вакцинация в регионе набирает темп, - подчеркнул вице-премьер Илья Баринов. - Постоянно открываются новые пункты иммунизации населения. Так, по просьбе жителей мы развернули один из них в Чкаловске, сейчас готовим Янтарный. Запрос у жителей региона очень высокий на получение вакцины, по мере увеличения поставок, очередь сокращается.