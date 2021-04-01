Летние лагеря в Калининградской области увеличат загрузку до 70%

В правительстве Калининградской области озвучили новые требования по организации летних смен в загородных лагерях отдыха. По словам представителя министерства образования Татьяны Ефремовой, наполняемость загородных лагерей разрешили увеличить с 50 до 70%, а продолжительность смены снова увеличится до 21 дня.

- Готовятся к открытию 297 учреждений, в том числе 14 загородных лагерей, 282 организации будут созданы на базе образовательных, культурных, молодежных центров, - пояснили в пресс-службе правительства. - Также традиционно начнет работу лагерь труда и отдыха. Более 90% учреждений уже подали документы в Роспотребнадзор для получения санитарного-эпидемиологического заключения.

Проверка лагерей начнется с апреля.