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Общество1 апреля 2021 8:49

Летние лагеря в Калининградской области увеличат загрузку до 70%

Продолжительность смены опять увеличится до 21 дня
Иван МАРКОВ
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В правительстве Калининградской области озвучили новые требования по организации летних смен в загородных лагерях отдыха. По словам представителя министерства образования Татьяны Ефремовой, наполняемость загородных лагерей разрешили увеличить с 50 до 70%, а продолжительность смены снова увеличится до 21 дня.

- Готовятся к открытию 297 учреждений, в том числе 14 загородных лагерей, 282 организации будут созданы на базе образовательных, культурных, молодежных центров, - пояснили в пресс-службе правительства. - Также традиционно начнет работу лагерь труда и отдыха. Более 90% учреждений уже подали документы в Роспотребнадзор для получения санитарного-эпидемиологического заключения.

Проверка лагерей начнется с апреля.