В Калининградской области с 1 апреля начинается запись детей в первые классы по новым правилам

Подача заявлений в первые классы начнется с 1 апреля Фото: Правительство Калининградской области

С 1 апреля в Калининградской области начинается подача заявлений о приеме детей в школу по новым правилам. Как сообщает пресс-служба правительства области, запись откроется в 10:00 в Калининграде, а в 14:00 – по всем школам области.

В Калининграде и Гурьевске прием заявлений будет осуществляться через портал Госуслуг, через электронную почту школы, а также через форму обратной связи на сайте выбранного образовательного учреждения или по почте России заказным письмом с уведомлением.

- Процедура будет проходить в два этапа, - уточняет пресс-служба. - Первый продлится до 30 июня. В это время написать заявление могут те, чьи дети имеют первоочередное или преимущественное право зачисления в школы и те, кто проживает на закрепленной территории (в том же районе, где находится школа). Второй этап стартует с 6 июля до момента заполнения свободных мест (не позднее 5 сентября). Он предназначен для будущих школьников, не проживающих на закрепленной территории, для приема в образовательные организации другого района.

- Портал Госуслуг будет испытывать повышенную нагрузку во время записи, - пояснил министр цифровых технологий и связи Калининградской области Вадим Рыскаль. - Ведется техническое усовершенствование процесса, но все же просим пользователей соблюдать некоторые рекомендации.

Руководитель ведомства посоветовал заходить на портал для авторизации заблаговременно до начала записи и переходить в услугу только после открытия записи. Для экономии ресурсов сервера черновики для подачи заявлений на сервере будут отключены.

Новым стало то, что теперь в приеме не могут отказать ребенку, чей старший брат или сестра уже учится в этой школе. Это правило не зависит от территории, где проживают дети. Но при этом они должны жить в одной семье и иметь общее место жительства.

О других подробностях записи можно узнать на сайте правительства области.