В Калининградской области выявили 50 новых случаев коронавируса

За последние сутки в Калининградской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии в нашем регионе достигло 30 290.

В России выявлено 9 169 новых случаев COVID-19 в 84 регионах, нарастающим итогом - 4 554 264 человека в 85 регионах.

Выздоровевших в нашей области стало больше на 53 человека (27 956 всего). В стране в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписали 10 247 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 176 419.