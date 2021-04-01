Названы самые продаваемые подержанные автомобили в Калининграде в первом квартале

.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Эксперты «Авито Авто» подвели итоги I квартала для вторичного авторынка Калининградской области. Средняя цена подержанных автомобилей в регионе в первые три месяца 2021 года составила 300 000 рублей, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,3% больше, чем в предыдущем квартале.
- Увеличение стоимости на вторичном авторынке стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили, колебания валютных курсов и повышение спроса на вторичном авторынке, - объясняют эксперты.
Первое место среди самых востребованных марок Калининградской области занял Volkswagen со средней ценой в 215 000 рублей. На втором месте – Mercedes-Benz (средняя цена – 280 000 рублей), на третьем – Audi (средняя цена – 189 000 рублей). Четвертую позицию занимает BMW (средняя цена – 400 000 рублей), а пятую – Nissan (средняя цена – 389 000 рублей).
Топ-10 самых продаваемых моделей Калининградской области, I квартал 2021 года:
1. Volkswagen Passat
2. BMW 5 серия
3. Volkswagen Golf
4. Audi 100
5. Mercedes-Benz E-класс
6. Audi A6
7. Mercedes-Benz W124
8. Hyundai Solaris
9. Audi 80
10. Mercedes-Benz C-класс