Названы самые продаваемые подержанные автомобили в Калининграде в первом квартале

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты «Авито Авто» подвели итоги I квартала для вторичного авторынка Калининградской области. Средняя цена подержанных автомобилей в регионе в первые три месяца 2021 года составила 300 000 рублей, что на 11,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 0,3% больше, чем в предыдущем квартале.

- Увеличение стоимости на вторичном авторынке стало следствием нескольких факторов, среди которых рост цен на новые автомобили, колебания валютных курсов и повышение спроса на вторичном авторынке, - объясняют эксперты.

Первое место среди самых востребованных марок Калининградской области занял Volkswagen со средней ценой в 215 000 рублей. На втором месте – Mercedes-Benz (средняя цена – 280 000 рублей), на третьем – Audi (средняя цена – 189 000 рублей). Четвертую позицию занимает BMW (средняя цена – 400 000 рублей), а пятую – Nissan (средняя цена – 389 000 рублей).

Топ-10 самых продаваемых моделей Калининградской области, I квартал 2021 года:

1. Volkswagen Passat

2. BMW 5 серия

3. Volkswagen Golf

4. Audi 100

5. Mercedes-Benz E-класс

6. Audi A6

7. Mercedes-Benz W124

8. Hyundai Solaris

9. Audi 80

10. Mercedes-Benz C-класс