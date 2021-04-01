Стартовали продажи билетов на XV международный фестиваль «Калининград Сити Джаз»

Фестиваль в этом году пройдет на острове Канта. Фото: Предоставлено организаторами

В четверг, 1 апреля, стартовали продажи билетов на XV международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз», который пройдет три дня, с 30 июля по 1 августа.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, билеты в продаже на сайте фестиваля, в мультимедиа центре «Пирамида» и на kassy.ru. Все абонементы, купленные в прошлом году, действительны. А те, кто купил однодневные билеты, могут пройти по ним в любой день фестиваля в этом году.

Отметим, в этом году впервые фестиваль пройдет на новой площадке, на острове Канта.

«Большинство артистов, которые были заявлены год назад, подтвердили свое участие, c остальными идут переговоры», - отмечают организаторы.

Сообщается, что по большей части афиша прошлого года сохранена. Вот подтвержденные участники XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз»: De Phazz (Германия), Richard Galliano Trio (Франция), The Herbaliser (Великобритания), Uros Peric feat. Robyn Charles and Dmitry Koshelev Big Band (Словения/США/Россия), Funk’n’stein (Израиль), Gadi Lehavi (Израиль), Latvian Radio Big Band, Tesla Boy, Антоха МС, Сергей Манукян, ЛАУД, Мысли вслух/Кениг Брасс Бэнд и другие.