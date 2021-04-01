Райффайзенбанк будет выдавать ипотеку на покупку жилья Луне

Райффайзенбанк готов выдавать ипотечные кредиты на покупку или постройку жилья на спутнике планеты Земля — Луне. Для этого нужен стандартный пакет документов по предмету залога.

- Мы рады расширить возможности для наших ипотечных заемщиков, чтобы каждый клиент мог решить свой квартирный вопрос легко и просто. Для этого необходимо только оставить заявку на нашем сайте. Решение придет в течение минуты. Предложение будет актуально еще три месяца, — сообщил сегодня, 1 апреля, Константин Мурашкин, руководитель отдела продаж ипотечных кредитов макрорегиона «Запад» Райффайзенбанка.

Ранее финансовая компания Money.co.uk подсчитала, что первое жилье на Луне обойдется в 44,5 млн фунтов стерлингов или 4,5 млрд рублей. Ежемесячный платёж по ипотеке в таком случае составит в 234 тыс фунтов стерлингов или 23,6 млн рублей. Что касается земельных участков, то первым лунным жителям необходимо будет получить так же, как и на Земле, разрешение на строительство дома. Уровень цен варьируется в зависимости от местоположения. Так, территория рядом с Морем Дождей будет стоить 95 фунтов стерлингов — это около 10 тыс рублей, а у Моря Паров — 14 фунтов стерлингов (1,4 тыс рублей).

Подробнее о предложении Райффайзенбанка можно узнать на сайте банка.