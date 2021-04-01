Общепит, две школы и садики: где обнаружили зараженных COVID-19 в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. По информации регионального оперативного штата, среди заболевших:

- 14 пенсионеров , в том числе 9 - старше 65 лет ;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 7 неработающих;

- 4 работника торговли и общепита;

- 3 работника промышленных предприятий;

- 3 учащихся (Калининградский морской лицей; школы в Поллеске и Балтийске (№ 4));

- 2 воспитанника д/с №6 в Зеленоградске и № 4 в Балтийсе;

- 2 студента ( РАНХиГС, Педагогический колледж в Черняховске);

- 2 работника образовательных учреждений;

- 2 работника предприятий пищевой промышленности;

- ребенок 1,5 лет;

- медицинский работник;

- работник предприятия ЖКХ;

- работник с/х предприятия.

У 42 новых заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у троих - пневмония, 5 человек переносят ковид бессимптомно.