Общепит, две школы и садики: где обнаружили зараженных COVID-19 в Калининградской области

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. По информации регионального оперативного штата, среди заболевших:
- 14 пенсионеров , в том числе 9 - старше 65 лет ;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 7 неработающих;
- 4 работника торговли и общепита;
- 3 работника промышленных предприятий;
- 3 учащихся (Калининградский морской лицей; школы в Поллеске и Балтийске (№ 4));
- 2 воспитанника д/с №6 в Зеленоградске и № 4 в Балтийсе;
- 2 студента ( РАНХиГС, Педагогический колледж в Черняховске);
- 2 работника образовательных учреждений;
- 2 работника предприятий пищевой промышленности;
- ребенок 1,5 лет;
- медицинский работник;
- работник предприятия ЖКХ;
- работник с/х предприятия.
У 42 новых заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у троих - пневмония, 5 человек переносят ковид бессимптомно.