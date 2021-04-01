В Калининграде презентуют книгу о микрорайоне Сельма

Район Сельма в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде продолжается подготовка к международному кинофестивалю «Край света. Запад», который пройдет с 30 апреля по 7 мая.

Помимо кинопросмотров и встреч с артистами запланирована обширная образовательная программа. Будут открыты мастерские для детей и подростков.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, будут работать пять творческих мастерских, одной из которых станет мастерская градоустройства под руководством известного антрополога Михаила Алексеевского.

Два года назад старшеклассники из разных районов Калининграда, участвовавшие в работе первой мастерской, провели исследование района Сельма. В течение двух лет ребята работали над книгой «Мифы и легенды Сельмы», в которой собраны устные воспоминания жителей о районе и его истории.

Ожидается, что публичная презентация книги пройдет в рамках II Международного Калининградского кинофестиваля «Край света. Запад».