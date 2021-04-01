Где в Калининградской области выявили новые случаи заражения COVID-19

. Фото: ИВАНОВА Диана

За минувшие сутки в Калининградской области выявили 50 новых заразившихся COVID-19. На областной центр пришлись 36% новый случаев. Всего вирус обнаружили в 14 муниципалитетах.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, география распространения ковида за сутки выглядит так:

Калининград - 18

Черняховский городской округ - 10

Гурьевский городской округ - 4

Балтийский городской округ - 3

Гвардейский городской округ - 3

Озерский городской округ - 2

Полесский городской округ - 2

Светловский городской округ -2

Багратионовский городской округ - 1

Зеленоградский городской округ - 1

Неманский городской округ - 1

Нестеровский городской округ - 1

Пионерский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 1

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 апреля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 604 797 человек, из них выявлено 30 290 случаев заражения (27 956 человек выздоровели), умерли 370, остаются под медицинским наблюдением 2 071 человек.