Где в Калининградской области выявили новые случаи заражения COVID-19

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Фото: ИВАНОВА Диана
За минувшие сутки в Калининградской области выявили 50 новых заразившихся COVID-19. На областной центр пришлись 36% новый случаев. Всего вирус обнаружили в 14 муниципалитетах.
Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, география распространения ковида за сутки выглядит так:
Калининград - 18
Черняховский городской округ - 10
Гурьевский городской округ - 4
Балтийский городской округ - 3
Гвардейский городской округ - 3
Озерский городской округ - 2
Полесский городской округ - 2
Светловский городской округ -2
Багратионовский городской округ - 1
Зеленоградский городской округ - 1
Неманский городской округ - 1
Нестеровский городской округ - 1
Пионерский городской округ - 1
Светлогорский городской округ - 1
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 апреля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 604 797 человек, из них выявлено 30 290 случаев заражения (27 956 человек выздоровели), умерли 370, остаются под медицинским наблюдением 2 071 человек.