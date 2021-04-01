В Калининграде разминировали судостроительный завод «Янтарь»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Семь артиллерийских боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружили на территории Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде. Они были обезврежены группой разминирования мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота.

Как сообщает пресс-служба Балтфлота, семь 76-мм артиллерийских снарядов вывезли с территории завода.

Кроме того, один артиллерийский снаряд такого же калибра обезвредили в районе поселка Кленовое Зеленоградского района.

Все боеприпасы уничтожат на флотском полигоне.

Военные отметили, что с начала 2021 года специалистами групп разминирования инженерного полка, соединения морской пехоты и частей армейского корпуса Балтийского флота уже обезврежено около 400 различных боеприпасов времен Великой Отечественной войны.