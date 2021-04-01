Юрий Мель намерен обжаловать продление своего тюремного срока

В интервью информагентству РИА Новости калининградец Юрий Мель заявил, что намерен обжаловать приговор Апелляционного суда Литвы. Напомним, 31 марта бывшему советскому военнослужащему по требованию Генеральной прокуратуры Литвы прибавили еще три года к назначенному сроку в 7 лет, который он уже успел отбыть.

Обвиняемого по делу о событиях 13 января 1991 года у Вильнюсского телецентра бывшего танкиста Юрия Меля в марте 2014-го похитили литовские спецслужбы, когда он приехал в республику, чтобы купить для себя инсулин. С того момента, в нарушение всех европейских норм о правах человека Мель до сих пор продолжает оставаться за решеткой. Литва даже отказывается от обмена россиянина на своих шпионов, задержанных на территории России.