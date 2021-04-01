Жители Калининграда задолжали за отопление 1,1 млрд рублей

На 1 апреля 2021 года долг потребителей перед «Калининградтеплосетю» составил 1 млрд. 531 млн. рублей. За месяц сумма выросла на 54 миллиона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, 77% - задолженность физических лиц за жилые помещения (1 178,6 млн. рублей), 3,1% – долг предприятий и организаций бюджетной сферы (46,7 млн. рублей), 15,9% - долг собственников и арендаторов нежилых помещений (243,2 млн. рублей). Еще 4% - долг управляющих организаций и застройщиков (62,5 млн. рублей).

За март «Калининградтеплосеть» направила 69 претензий в адрес юридических лиц и физических лиц – владельцев/нанимателей нежилых помещений на сумму 19,4 млн.