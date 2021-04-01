Американцы заявили о необходимости оккупации Калининградской области

Натовцы по достоинству оценили продукцию российской оборонки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Обозреватель американского журнала «The National Interest» заявил о необходимости «осады и физической оккупации» Калининградской области.

Себастьен Роблин выразил обеспокоенность усилением Россией сухопутной защиты своего эксклава и увеличением присутствия военных в регионе. По мнению аналитика, оба этих фактора угрожают Североатлантическому альянсу в случае конфликта с РФ ракетным огнем из-под Калининграда, препятствующим «передвижению воздушных, морских и сухопутных сил через Польшу и Балтийское море».

«Масштабы этих угроз означают, что НАТО будет вынуждена направить значительные средства на их нейтрализацию — либо путем сдерживания калининградского гарнизона и подавления мобильных ракетных установок, артиллерии, самолетов, датчиков и систем радиоэлектронной борьбы внутри эксклава, либо попеременно направляя войска на его осаду и физическую оккупацию», - резюмирует Роблин.

В частности, натовских вояк больше всего беспокоят такие российские вооружения, как дизель-электрические подлодки, ракетные и противолодочные корветы и большие десантные корабли, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» (куда же без них!), противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион-П», системы противовоздушной обороны «Фаворит», «Триумф» и «Панцирь-С1», береговые ракетные комплексы «Бастион». В этот список также попали базирующиеся на калининградских аэродромах бомбардировщики Су-24М, истребители Су-27 и С-30СМ, вертолеты Ка-27М и беспилотные летательные аппараты «Форпост».