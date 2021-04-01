30-летний калининградец устроил жестокую битву за место на парковке

Накануне в полицию поступило заявление от 30-летнего калининградца, который сообщил, что его избил и отравил перцовым газом неизвестный мужчина.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Калининградской области, конфликт случился в одном из дворов на улице Юношеской. Пострадавший припарковался и стал ждать свою подругу. В это время во дворе появился жилец дома, который потребовал освободить парковочное место. Мол, только он имеет право оставлять на нем свою машину.

- Между гражданами возник конфликт, в результате которого подозреваемый брызнул перцовым баллончиком мужчине в лицо и нанес несколько ударов кулаком по голове, - сообщили в полиции.

В итоге пострадавший горожанин с химическим ожогом глаз и переломом глазных орбит обратился в больницу, где медики расценили полученные повреждения как средней тяжести вред здоровью. А буяна скоро задержали.

- В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет, - добавили в пресс-службе УМВД.