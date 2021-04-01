Рухнувший в Кушский залив вертолет подняли со дна

Вертолет Ка-32, потерпевший крушение вечером 25 марта во время планового полета, накануне был поднят со дна Куршского залива. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службе Главного управления МЧС по Калининградской области.

- Вертолет, рухнувший в Куршский залив, поднят со дна, поставлен на понтоны и доставлен к береговой черте, - сказали в пресс-службе.

В скором времени его перевезут на территорию спасательного центра в Полесске, где специалистам предстоит выяснить причину катастрофы.

В результате крушения вертолета погиб один человек, двоих пилотов удалось спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил эксплуатации воздушного судна".

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Вечером в четверг, 25 марта, в Куршский залив упал транспортный вертолет МЧС России Ка-32 с экипажем из трех человек на борту. Один человек погиб во время столкновения воздушного судна с водой, а двое выжили только благодаря госинспектору Куршского межрайонного отдела рыбоохраны Алексею Вихрову, проводившему рейд вдоль побережья (подробности).

В Калининградской области упал транспортный вертолет Ка-32, один человек погиб, двоих спасли

В четверг вечером во время учебного полета в акваторию Куршского залива упал вертолет Ка-32. Как стало известно "Комсомолке", один человек погиб, двоих членов экипажа удалось спасти.

Потерпевший крушение борт входил в состав подразделения МЧС России (подробности).