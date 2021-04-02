Под Неманом открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

. Фото: Правительство Калининградской области

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открылся под Неманом, в поселке Ветрово. А обслуживать он будет население двух поселков – Ветрово и Артемовки, всего более 450 человек, в том числе 90 детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Модульный ФАП смонтировали на месте снесенного старого аварийного здания.

«На установку и обеспечение оборудованием, медицинскими изделиями и мебелью из федерального и регионального бюджетов было направлено 4,9 млн рублей», - отметили в правительстве.

Еще 600 тыс. рублей были выделены из регионального бюджета по госпрограмме «Развитие здравоохранение» на благоустройство территории.

В минздраве отметили, что ранее поставили еще три ФАПа по нацпроекту в Гвардейском, Нестеровском и Зеленоградском муниципалитетах и четыре по госпрограмме – в Нестеровском, Неманском, Краснознаменском и Гусевском муниципалитетах. Их открытие запланировано на этот год.