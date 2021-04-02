В Калининграде в ночь на пятницу сгорели два автомобиля

Поздно вечером в пятницу пожарным пришлось срочно выезжать на улицу Садовую в Калининграде, где загорелись два автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калининградской области, у легкового автомобиля «Фольксваген» горела левая часть на площади 4 квадратных метра, у легкового автомобиля «Мерседес» горела левая часть на такой же площади.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет в составе 6 человек и одной единицы техники, - пояснили в пресс-службе.