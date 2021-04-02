Калининград вошел в топ-10 городов России для бронирования хостелов летом

. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Калининграде туристы все чаще бронируют хостелы. По этой теме наш город вошел в топ-10 городов. Популярные направления в России, которые пользуются наибольшим спросом в бронировании хостелов в 2021 году, определил сервис бронирования жилья tvil.ru.

Калининград в списке занимает 6-е место после Севастополя, Сочи, Санкт-Петербурга, Москвы и Казани. За нами в топе стоит Пятигорск.

Сообщается, что чаще всего хостелы бронируют туристы, путешествующие в одиночку - 63,29%.

Список составлен на основании данных бронирований хостелов туристами в 2021 году.

Интересно, что средняя стоимость ночи в отелях Калининграда на сегодня составляет 2256 рублей.