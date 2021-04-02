В Калининградской области появятся железнодорожные туры на паровозной тяге

Министерство по культуре и туризму Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «РЖД Тур». Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения.

В частности, как сообщается, сейчас при поддержке правительства Калининградской области холдингом «РЖД» прорабатывается несколько вариантов маршрутов для организации железнодорожных туров на паровозной тяге, которые позволят жителям и гостям Калининградской области узнать много нового о культурно-историческом и природном наследии региона.