Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Туризм2 апреля 2021 9:50

В Калининградской области появятся железнодорожные туры на паровозной тяге

Минтуризма подписало соглашение с РЖД
Кирилл Алексеев
КомментироватьОставить комментарий

Министерство по культуре и туризму Калининградской области подписало соглашение о сотрудничестве с компанией «РЖД Тур». Как отметили в правительстве, основная цель сотрудничества – развитие туристического потенциала Калининградской области с использованием возможностей железнодорожного транспорта, организация уникальных железнодорожных туров и увеличение туристического потока по железной дороге через разработку туров выходного дня и развитие ретродвижения.

В частности, как сообщается, сейчас при поддержке правительства Калининградской области холдингом «РЖД» прорабатывается несколько вариантов маршрутов для организации железнодорожных туров на паровозной тяге, которые позволят жителям и гостям Калининградской области узнать много нового о культурно-историческом и природном наследии региона.

Туризм: Путешествуем по России