Погода в Калининграде на выходные: заморозки и мокрый снег

. Фото: Александр Подгорчук

В первый день апреля температура воздуха в нашем городе поднялась до +11 градусов, но на выходных цифры будут скромнее. Весенняя погода в Калининграде - штука капризная, и мы в этом вновь убедимся.

Похолодание ожидается уже в ночь на субботу. По прогнозу Гидрометцентра России, температура опустится до +1 градуса, к утру ожидается мокрый снег.

Днем в субботу воздух прогреется до +5..+7 градусов. К вечеру немного усилится северный ветер -его скорость достигнет 14 метров в секунду.

В ночь на воскресенье в Калининграде прогнозируются заморозки - термометр покажет -1 градус. Днем заметно потеплеет: за окном будет +8..+9 градусов. Ветер сменит направление на западное скоростью до 11 метров в секунду.