За минувшие сутки в Калининградской области выявили 49 новых случаев коронавируса. Уже четыре дня подряд уровень заболеваемости держится ниже психологической отметки в 50 зараженных. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 30 339 человек. За последние сутки в России заразились 8 711 человек в 84 регионах, нарастающим итогом выявлено 4 528 543 человека.

Выздоровели в нашей области еще 42 человека, всего за время пандемии - 27 998. в России в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции выписано 7 280 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4 146 408 человек.