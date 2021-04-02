Из-за ситуации с коронавирусом в Калининградской области снова изменят список ограничений

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В четверг, 1 апреля, состоялось заседание регионального штаба по контролю распространения новой коронавирусной инфекции. Как сообщает пресс-служба правительства области, обсуждался, в том числе, вопрос корректировки перечня ограничительных мер.

- Ситуация с коронавирусом в регионе относительно стабильная, - отметил губернатор Антон Алиханов. - Сейчас у нас достаточно сбалансированный список ограничительных мер. Мы следим за динамикой развития эпидситуации. Если она будет положительной, то мы и дальше будет вносить корректировки в список ограничений. Сейчас важно не допустить всплеска заболеваемости, соблюдать все меры и не забывать о масочном режиме.

Изменения в постановление регионального правительства №134 (в этом документе прописаны все ограничения) должны внести в ближайшее время.