Калининградец едва не зарезал туриста из Москвы

Надолго запомнит 37-летний турист из Москвы прошлогодний отдых в Калининграде. Другое дело, что воспоминания будут так себе…

Ночью 18 сентября москвич гулял по калининградским улицам и встретился с 60-летним аборигеном. Мужчины так понравились друг другу, что решили вспрыснуть знакомство в одном из кафе-магазинов по проспекту Мира. Ну а дальше все банально: как говорится, в процессе распития… и так далее. Калининградец, даром что пенсионер, в начавшейся драке оказался ловчее: произвел захват за шею и складным ножом пырнул противника в горло.

Только благодаря своевременно оказанной квалифицированной медицинской помощи раненому удалось выжить. Скрывшегося поножовщика вскоре разыскали и арестовали. Свою вину от отрицал, настаивая на том, что никого не желал убивать, а «всего лишь» намеревался порезать москвичу предплечье, но немного промахнулся. Тем не менее, следственный отдел по Центральному району регионального Управления СКР возбудил в отношении горожанина уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Покушение на убийство».

- Следователями собран достаточный объем доказательств: допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения судебно-медицинской, медико-криминалистической, ситуационной судебно-медицинской, комиссионной судебно-психиатрической экспертиз, исследованы вещественные доказательства, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко.

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.