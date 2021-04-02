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Происшествия2 апреля 2021 11:51

В Калининграде электричка сбила 24-летнего мужчину

Пострадавший с тяжелыми травмами находится в больнице
Николай Литвинов
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Фото: Александр Подгорчук

Инцидент произошел вечером на 4-м километре железнодорожного перегона Калининград-Южный - Калининград-Северный. Как сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте, 24-летний местный житель переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист приближающегося электропоезда неоднократно подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд не удалось.

Пострадавшего госпитализировалив Областную клиническую больницу с открытой черепно-мозговой травмой, переломом височной кости, ушибом головного мозга легкой степени и плевноцефалией.

Сотрудники транспортной полиции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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