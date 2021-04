Артистов XV фестиваля «Калининград Сити Джаз» привезут на остров Канта на лодках

. Фото: Александр КАТЕРУША

В этом году юбилейный XV международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз» пройдет на острове Канта (30 июля – 01 августа). И река Преголя будет задействована в мероприятии. Водным путем на остров планируют доставлять артистов. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» 2 апреля рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Левченко.

- Есть нюансы, связанные с организацией мероприятия. Это постоянный подвоз артистов. Мы понимаем, что у нас один Медовый мост, где будет основной трафик людей. Родилась гениальная идея и у нас будет самый оригинальный фестиваль, где артистов будут подвозить водным путем! Это круто! – говорит Андрей Левченко. - У каждой сцены есть пристань и мы решили, что это прикольно, когда артист будет подъезжать на моторной лодке, и мы его будем провожать к сцене.

Напомним, 1 апреля стартовала продажа абонементов на сайте фестиваля, в мультимедиа центре «Пирамида» и на kassy.ru. Все абонементы, купленные в прошлом году, действительны.

Большинство артистов, которые были заявлены год назад, подтвердили свое участие, c остальными идут переговоры. Подтвержденные участники XV международного музыкального фестиваля «Калининград Сити Джаз»: De Phazz (Германия), Richard Galliano Trio (Франция), The Herbaliser (Великобритания), Uros Peric feat. Robyn Charles and Dmitry Koshelev Big Band (Словения/США/Россия), Funk’n’stein (Израиль), Gadi Lehavi (Израиль), Latvian Radio Big Band, Tesla Boy, Антоха МС, Сергей Манукян, ЛАУД, Кениг Брасс Бэнд и другие. Список артистов будет расширяться.