Санаторий, гостиница, две школы: где в Калининградской области выявили коронавирус

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 24 пенсионера;

- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 6 неработающих;

- 2 работника торговли и общепита;

- 2 учащихся (школа №6 в Черняховске, школа имени Антошечкина в Багратионовском районе);

- воспитанник детского сада №10 в Светлом;

- студент БФУ имени Канта;

- работник образовательного учреждения;

- работник предприятия ЖКХ;

- работник предприятия сферы услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник гостиницы.

У 33 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 10 выявлена пневмония, 6 человек переносят ковид без симптомов.