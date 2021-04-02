Санаторий, гостиница, две школы: где в Калининградской области выявили коронавирус

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 49 случаев коронавирусной инфекции.
Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 24 пенсионера;
- 8 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 6 неработающих;
- 2 работника торговли и общепита;
- 2 учащихся (школа №6 в Черняховске, школа имени Антошечкина в Багратионовском районе);
- воспитанник детского сада №10 в Светлом;
- студент БФУ имени Канта;
- работник образовательного учреждения;
- работник предприятия ЖКХ;
- работник предприятия сферы услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник гостиницы.
У 33 заразившихся болезнь протекает с симптомами ОРВИ, у 10 выявлена пневмония, 6 человек переносят ковид без симптомов.