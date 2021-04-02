Калининградец обворовал односельчанина, державшего деньги в банке

Это в старые добрые времена на селе все друг друга знали, все друг с другом здоровались и главное – все друг другу доверяли. Однако 39-летний житель одного из поселков Неманского района блестяще доказал своему 64-летнему односельчанину, что вся эта идиллия осталась в прошлом.

Зная, сосед по старинке оставляет ключи от входной двери под ковриком, злоумышленник, увидев, что пенсионер уехал, решил навестить его дом. Шаря по комнатам, он выяснил, что хозяин жилища предпочитает держать сбережения в банке. В обыкновенной стеклянной банке, в которой, правда, оказалось всего-навсего 2 700 рублей. (Позже выяснилось, что большую часть накоплений мужчина только что изъял, так как направлялся за покупками.) Их-то разочарованный вор и прихватил прямо вместе с банкой.

- Ее, в качестве одной из основных улик с отпечатками пальцев подозреваемого, нашли впоследствии оперативники уголовного розыска МО МВД России «Неманский», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД РФ.