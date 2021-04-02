Передать крупную взятку полиции калининградец поручил своему сыну

В январе этого года сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калининградской области проводили обыск в гараже 69-летнего жителя Калининграда. И обнаружили расфасованную и упакованную в свертки из фольги марихуану общим весом не менее 25,95 грамма, что составляет значительный размер. Хранителю каннабиса светил немалый срок за решеткой, но, как справедливо было сказано в одном старом фильме, небо к крупную клетку не хочется видеть ни в каком возрасте.

- Желая избежать привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, обвиняемый на следующий день передал через посредника сотрудникам полиции взятку в размере 300 тысяч рублей, - рассказала старший помощник руководителя регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Полицейские от денег отказались, а принесший их посредник был задержан.

Оказалось, щекотливое дельце посаженный под домашний арест пенсионер поручил своему 42-летнему сыну. Которого тем самым подвел под уголовное дело. В отношении же папаши их расследовалось сразу два: по статье «Незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере» и о даче взятки через посредника в крупном размере.

- Вину в совершении указанного преступления мужчина признал частично, - добавили в УСКР. - Материалы с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.