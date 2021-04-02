Полетели: компания «Белавиа» выполнила первый рейс по маршруту Минск-Калининград-Минск

. Фото: пресс-служба аэропорта "Храброво".

Сегодня, 2 апреля, в 08:15 в аэропорту «Храброво» впервые за год совершил посадку самолет из Минска. Обратный рейс вылетел из в 09:15. В Калининград прибыли 44 пассажира, столько же отправились рейсом в столицу Беларуси.

- Рейс из Минска стал первым международным регулярным рейсом в 2021 году в аэропорту Калининград, - отмечает пресс-служба «Храброво».- Ранее начали выполняться рейсы в Турцию, но они чартерные.

Рейсы из Калининграда в Минск компания «Белавиа» будет выполнять один раз в неделю по пятницам. Перед покупкой авиабилета необходимо ознакомиться c условиями на въезд/выезд в страну назначения и действующими ограничениями. Информация о правилах въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Беларусь, а также граждан Республики Беларусь размещена на сайте Правительства Российской Федерации, а также на сайте МИД РФ.