Калининградка жестоко пострадала от «Димедрола»

Началось с того, что после визита друзей жительница Калининграда обнаружила, что у нее пропали мобильный телефон и любимое колечко с изумрудом.

Сотрудники угрозыска ОМВД России по Ленинградскому району, к которым женщина обратилась за помощью, в результате оперативно-розыскных мероприятий установили, что один друг потерпевший, что называется, «оказался вдруг…» Если точнее, то 47-летним рецидивистом по кличке «Димедрол», присвоенной ему, видимо, за умение успокаивающе воздействовать на жертву, подобно одноименному седативному средству. Это подтвердила и обладательница кольца, охарактеризовавшая уголовника как весьма обходительного и учтивого кавалера, и поначалу наотрез отказывавшаяся верить, что он способен на подобную подлость.

Увы, в итоге худшие подозрения подтвердились. «Димедрола» по ориентировке задержали прямо на улице сотрудники патрульно-постовой службы. Опера установили, в какой именно ломбард вор сбыл похищенное украшение и провели очную ставку с персоналом учреждения, который уверенно опознал сдатчика. Возбуждено уголовное дело, преступнику светит очередная ходка в «зону».