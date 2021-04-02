Калининградка «насушила» 70 тысяч рублей

Вскоре после того как в штате появилась новая кассирша, владелица одного из калининградских суши-баров обратила внимание на резко увеличившиеся случаи отмены заказов. Загадку разъяснили уже оперативники угрозыска отдела полиции по Центральному району.

Выяснилось, что 22-летняя сотрудница изобрела немудрящий, но эффективный способ личного обогащения. После выдачи товара клиенту она просто оформляла возврат и присваивала себе полученные деньги. За три месяца работы набежало 70 тысяч рублей.

- Полицейскими были проверены акты ревизии, изъяты чеки и собраны другие улики, подтверждающие причастность женщины к преступлению, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - В отношении кассира возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Кража», санкции которой предусматривают для виновных лишение свободы на срок до 2 лет.