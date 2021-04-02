Продюсер Андрей Левченко объяснил, почему День города Калининграда не надо проводить на набережной Преголи

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Калининградский продюсер Андрей Левченко считает, что набережная Преголи не готова к проведению Дня города. Об этом он сказал в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда».

- Была идея попробовать провести День города на набережной реки Преголя. И у меня спрашивали мнение по этому поводу. Не готова улица к этому проекту, нет никакого смысла. Делают улицы Виктора Гюго, делают Рыбную деревню... Но и это не главное. Я считаю, что там проводить День города не надо. Это прекрасное место, но у каждого места должны быть свои критерии для проведения массовых мероприятий, - говорит Андрей Левченко.

Продюсер, который 10 лет имел отношение к организации Дня города, напомнил, что он вместе с режиссером Александром Перебейносом придумал концепцию пешеходной зоны на Проспекте мира.

- Я считаю, что это хорошая традиция и ее надо поддерживать, не пытаться переламывать. Любимая тема чиновников или людей, которые имеют отношение к Дню города – у них часто падает бюджет Дня города, но все время хочется что-то новое, постоянное желание что-то изменить. Самый лучший аргумент – посмотреть, как это делается во всем мире. Я уж не буду про мир. Но основные торжества в Санкт-Петербурге проходят на Невском проспекте, в Москве – на Тверской, в Минске – на проспекте Победы. Потому что это центральные улицы пешеходные, широкие, со всевозможной инфраструктурой, - говорит Андрей Левченко.

Продюсер отметил, что в организации любого массового мероприятия важен комфорт, безопасность и традиция.

- Много людей на улице – нужно много туалетов, много еды, нужно все организовать. Конечно, легче всего это делать там, где город приспособлен. А еще формула: «День города – это когда обыденное городское пространство превращается в праздничное». Проспект Мира без автомобилей – очень красивая улица, где находятся прекрасные скверы, архитектура, - сказал Андрей Левченко. - Надо остаться в тех форматах, в которых проводили праздник последние 10 лет.

Отметить День города Калининграда 2021 намерены 3-4 июля. Об этом говорил ранее министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Держим, что называется, кулаки за то, чтоб отменили ограничения. Потому что в условиях ограничений очень сложно проводить мероприятия. Ситуация эта связана и с днем города, и с празднованием 75-летия Калининградской области. Мы решили их объединить, это будет два дня, 3 и 4 июля, - говорил Андрей Ермак.