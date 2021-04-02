Мэрия: В Калининграде к лету организуют пять мест для купания

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде специалисты начали приводить в порядок все городские пляжи. Как сообщает пресс-служба администрации города, в этом году их может быть пять.

«К озерам Пелавскому, Шенфлиз, Карповскому и Голубым, готовим также пляж у СНТ «Мечта». Точная дата его открытия станет известна после прохождения необходимых юридических процедур», - говорят в мэрии.

Отмечается, что будущие пляжи уже один раз обработали от клещей, сейчас работники Управления по делам ГО и ЧС города проводят обследование дна на водоемах.