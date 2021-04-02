Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За последние сутки в Калининградской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, ковид подтвердился у жителей 12 муниципалитетов:

Калининград - 27

Светловский городской округ - 7

Гусевский городской округ - 3

Зеленоградский городской округ - 3

Гурьевский городской округ - 2

Багратионовский городской округ - 1

Балтийский городской округ - 1

Гвардейский городской округ - 1

Мамоновский городской округ - 1

Светлогорский городской округ - 1

Черняховский городской округ - 1

Янтарный городской округ - 1

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 2 апреля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 606 967 человек, из них выявлено 30 339 случаев заражения (28 014 человек выздоровели), умерли 374, остаются под медицинским наблюдением 2 102 человека.