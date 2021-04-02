Где в Калининградской области выявили новые случаи коронавируса

За последние сутки в Калининградской области выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает региональное Управление Роспотребнадзора, ковид подтвердился у жителей 12 муниципалитетов:
Калининград - 27
Светловский городской округ - 7
Гусевский городской округ - 3
Зеленоградский городской округ - 3
Гурьевский городской округ - 2
Багратионовский городской округ - 1
Балтийский городской округ - 1
Гвардейский городской округ - 1
Мамоновский городской округ - 1
Светлогорский городской округ - 1
Черняховский городской округ - 1
Янтарный городской округ - 1
По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 2 апреля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 606 967 человек, из них выявлено 30 339 случаев заражения (28 014 человек выздоровели), умерли 374, остаются под медицинским наблюдением 2 102 человека.