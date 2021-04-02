Армрестлеры из Калининграда завоевали 10 наград чемпионата России

. Фото: министерство спорта Калининградской области

Город Орел принял чемпионат России по армрестлингу, собрав более 450 представителей 44 регионов страны. Сборная Калининградской области по армрестлингу завоевала на турнире 10 наград.

Как сообщает министерство спорта региона, у наших силачей три золотые, три серебряные и четыре бронзовые медали.

В частности, впервые в истории чемпионкой России из Калининграда стала Елена Вдовиченко.

Тройного успеха добилась Наталья Ворон. А среди ветеранов отличились сразу трое мужчин из Калининграда: Александр Друщиц, Юрий Маркин и Алексей Акулин.

Теперь наши спортсмены могут готовиться к выступлениям на чемпионатах Европы и мира в июне и октябре этого года.