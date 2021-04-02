В Калининграде с начала года сломали 30 остановочных павильонов

. Фото: мэрия Калининграда

За прошедший март в Калининграде вандалы сломали 17 остановочных павильонов, а за год их насчитали три десятка. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» в пятницу, 2 апреля, рассказал директор «Чистоты» Юрий Егоров.

- С начала года сломали уже 30 остановочных павильонов. Тенденция такая – примерно по 15 в месяц пока. Это были разные улицы: Толстикова, Гайдара, Украинская. На улице Суворова – у школы №28. Но далеко не школьники, наверное, это делают, - сказал Юрий Егоров.

По его словам, лишь несколько раз удавалось поймать тех, кто портит остановки.

- Были раньше случаи, но обходятся таким порицанием: «Нельзя», да все такое. Сейчас мы хотим с «Безопасным городом» наладить более тесный контакт, чтобы действительно можно было что-то где-то узнать, - сказал чиновник.