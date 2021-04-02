Сначала обаял, потом ограбил

Вернувшись ночью к себе домой на улицу Нарвскую, жительница Калининграда уже при выходе из такси столкнулась с молодым парнем, который вдруг принялся осыпать ее комплиментами.

Завязался непринужденный диалог, по ходу которого галантный юноша как бы невзначай попросил у горожанки мобильный телефон – мол, нужно позвонить приятелю. Расслабившаяся дама охотно передала в чужие руки гаджет стоимостью 40 тысяч рублей. Но парень вместо того чтобы звонить, принялся рассматривать фото калининградки в мобильнике. А когда женщина попыталась вернуть свое имущество, выяснилось, что молодчик обладает не только хорошо подвешенным языком, но и быстрыми ногами.

Сотрудники угрозыска смогли установить личность 18-летнего грабителя. Оказалось, что юный мерзавец уже был судим. Телефон он успел продать.