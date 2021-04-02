Житель Черняховска убил своего знакомого 45 ударами ножа

В апреле 2019 года на улице Дачной в Черняховске один местный житель буквально искромсал ножом другого, нанеся бедняге в общей сложности 45 ударов. Причиной кровавой расправы стало подозрение в том, что по якобы вине своей жертвы убийца заразился серьезным заболеванием. Еще три удара в шею и спину получил приятель потерпевшего, пытавшийся оттащить разъяренного поножовщика.

В итоге преступнику инкриминировали сразу две статьи Уголовного кодекса – «Убийство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия». Возможно, надеясь смягчить свою участь, черняховец потребовал, чтобы его судили с участием коллегии присяжных заседателей.

Уловка отчасти помогла – присяжные хоть и признали подсудимого виновным, но в то же время указали, что он заслуживает снисхождения. Последнее, как пояснили в пресс-службе Черняховского горсуда, означает, что срок, назначенный за совершение каждого из преступлений, не может превышать двух третей от максимального срока, предусмотренного УК РФ за данные преступления. При этом в соответствии с законом, отягчающие обстоятельства не учитываются.

В итоге убийце назначили наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет 6 месяцев. Отбывать его осужденному придется в исправительной колонии строгого режима.