Калининградцев приглашают на бесплатные юридические консультации в «Чеховку»

Как сообщает пресс-служба мэрии Калининграда, каждый первый вторник месяца в Центральной городской библиотеке имени Чехова (Московский пр-т, 39) будут проводиться бесплатные индивидуальные юридические консультации. Консультирование оказывает юрист общей юрисдикции с 16-летнем стажем Ирина Викторовна Парутина.

Можно будет получить помощь специалиста по жилищному, семейному, трудовому, земельному, наследственному, договорному праву, а также по вопросам банкротства. Первая встреча состоится 6 апреля в 17:00. Предварительная запись обязательна по телефону 53-69-26.