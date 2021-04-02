Наставник «Балтики» претендует на звание лучшего тренера ФНЛ в марте

. Фото: Александр Подгорчук

Голосование за звание лучшего тренера марта проводится на официальном сайте ФНЛ. В шорт-лист попал главный тренер «Балтики» Евгений Калешин, под руководством которого команда в первом весеннем месяце одержали 5 побед в 6 играх. В результате «Балтика» поднялась на 5-е место в таблице и находится всего всего 2 очках от зоны переходных матчей.

Голосовать за лучшего тренера месяца можно на главной странице сайта ФНЛ. Пресс-служба «Балтики» призывает калининградцев поддержать Евгения Калешина. Лучший тренер по версии болельщиков и по версии лиги будет назван в понедельник, 5 апреля.