Калининградские отели практически полностью забронированы на майские праздники

Радио «Бизнес ФМ Калининград» приводит слова основателя издания «Baza» Никиты Могутина, который написал в своем телеграм-канале, что на первомайские праздники из-за закрытых границ в калининградских четырех и пятизвездочных отелях цены за пять ночей достигают 200-300 тысяч рублей.

В гостиницах поскромнее и цены ниже. По словам руководителя отдела продаж и маркетинга отеля «Ibis» Валерии Ременниковой, проживание в стандартном номере трехзвездочной гостиницы в высокий сезон обойдется примерно в 30 тысяч рублей за пять ночей. Не удивительно, что на майские праздники номера начали бронировать еще до Нового года, и сегодня в центре города все крупные отели, такие как «Кайзерхоф» и Radisson, полностью раскуплены.

По мнению специалистов, даже за большие деньги люди готовы отдыхать в Калининграде, пока не доступна Европа. Неспроста же региональный министр по культуре и туризму Андрей Ермак прогнозирует, что в этом году нас ожидает рекордный наплыв туристов - 2 миллиона человек.