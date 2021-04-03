Калининградские пенсионеры по-прежнему в зоне «коронавирусного» риска

Среди заболевших COVID-19 за последние сутки в Калининградской области по-прежнему больше всего пенсионеров – 13. Следом идут индивидуальные предприниматели и «иные работающие» - их 11, а также неработающие граждане - 8.

Затем 6 медицинских работников (первоочередная вакцинация этой категории, судя по всему, дает свои плоды), 5 работников образовательных учреждений, столько же представителей торговли и общепита, 3 сотрудника предприятий ЖКХ и 2 - транспортных предприятий, один работник промышленного предприятия, учащийся гусевской школы№5, воспитанник детского сада №11 из того же города и студент Балтийской Государственной академии рыбопромыслового флота.

Напомним, за сутки в нашем регионе зарегистрировано 57 новых случаев коронавирусной инфекции.