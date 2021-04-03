Калининградский депутат провел одиночный пикет у консульства Литвы

Депутат Калининградской областной думы Андрей Колесник в пятницу, 2 апреля провел одиночный пикет у консульства Литвы в Калининграде.

Целью акции было продемонстрировать поддержку калининградцу Юрию Мелю, который вот уже восьмой год находится в литовской тюрьме по сфабрикованному спецслужбами этой страны уголовному делу. На днях бывший советский военнослужащий должен был, наконец, выйти из заключения. Однако Апелляционный суд Литвы по требованию генпрокуратуры страны добавил Мелю еще три года лишения свободы.

Андрей Колесник вышел к литовскому диппредставительству с плакатом, на котором было написано: «Позор двойным стандартам литовского правосудия! Свободу Юрию Мелю!»