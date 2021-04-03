Торговка алкоголем пыталась подкупить полицейского

Гурьевский межрайонный следственный отделом регионального Управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Багратионовска.

По версии следствия, 30 декабря прошлого года 46-летняя бизнесвумен лично передала 50 тысяч рублей заместителю начальника местного отдела полиции. Взамен женщина рассчитывала избежать куда более крупного штрафа за торговлю нелицензированной алкогольной продукцией.

Полицейский не только отказался от денег, но и сообщил о попытке подкупа, куда следует. И взяткодательница теперь обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных бездействии.

- Виду в совершенном преступлении обвиняемая признала в полном объеме, - сообщили в УСКР. - По уголовному делу проведен ряд следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в Багратионовский районный суд для рассмотрения по существу.