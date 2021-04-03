Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 апреля 2021 12:56

Торговка алкоголем пыталась подкупить полицейского

Предпринимательнице из Багратионовская грозило наказание за реализацию нелицензированной продукции
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий

Гурьевский межрайонный следственный отделом регионального Управления СКР объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя из Багратионовска.

По версии следствия, 30 декабря прошлого года 46-летняя бизнесвумен лично передала 50 тысяч рублей заместителю начальника местного отдела полиции. Взамен женщина рассчитывала избежать куда более крупного штрафа за торговлю нелицензированной алкогольной продукцией.

Полицейский не только отказался от денег, но и сообщил о попытке подкупа, куда следует. И взяткодательница теперь обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу лично, в значительном размере, за совершение заведомо незаконных бездействии.

- Виду в совершенном преступлении обвиняемая признала в полном объеме, - сообщили в УСКР. - По уголовному делу проведен ряд следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. В настоящее время уголовное дело с утвержденным надзирающим прокурором обвинительным заключением направлено в Багратионовский районный суд для рассмотрения по существу.

Криминал