В Калининградском зоопарке начались работы в террариуме

Доступ для посетителей в террариум был закрыт еще осенью прошлого года. Фото: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке начался начали демонтаж аварийной башенки террариума. Самое его здание было закрыто для посетителей осенью прошлого года, а содержавшиеся там животные расселены в различные служебные помещения. Как сообщила директор зоопарка Светлана Соколова, параллельно запускается разработка проектно-сметной документации на полную реконструкцию объекта.

Все работы ведутся лицензированными организациями по согласованию со Службой охраны объектов культурного наследия. Дело в том, что террариум является одним из старейших памятников истории и архитектуры на этой территории. Изначально он был построен как дом для кур, но уже в 1933 году там разместили аквариумы с коллекцией рыб, ракообразных и морских звезд.

После восстановления здания в 1950-е годы в нем содержались теплолюбивые виды рыб. С расширением коллекции зоопарка возникла необходимость создания отдельной экспозиции рептилий. К пятидесятилетию учреждения в 1997 году в здании «Аквариум/террариум» открылась новая выставка пресмыкающихся. Кроме змей здесь содержались ящерицы, черепахи и другие животные. Позже к зданию снаружи пристроили открытые вольеры, в которых можно было увидеть крокодилов, варанов и красноухих черепах.