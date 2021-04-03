За отдавленные ноги рабочий отсудил у предприятия 60 тысяч рублей

Аккурат на День влюбленных 14 февраля прошлого года в поселке Малое Васильково Гурьевского района произошел несчастный случай. Во время разгрузки машина на складе металлопроката связка из трех бухт проволоки общим весом свыше 6 тонн зацепилась за борт полуприцепа. Стропальщик подошел, чтобы исправить ситуацию, в этот момент одна из ветвей т. н. «паука» (четырехветвевого стропа) оборвалась, и груз рухнул прямо на ноги рабочего. Мужчина отделался средней тяжести вредом здоровью, но по убеждению пострадавшего, причиной несчастного случая явилась неудовлетворительная организация производства работ. И после излечения он подал в суд на предприятие, требуя компенсацию морального вреда.

Гвардейский районный суд принял во внимание актом о несчастном случае на производстве: согласно этому документу, сопутствующей причиной несчастного случая стало нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда. А по закону, если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению или увеличению вреда, в зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда, размер возмещения должен быть уменьшен.

В итоге с ответчика в пользу стропальщика взыскали куда меньше, чем последний желал – всего 30 тысяч рублей. Поэтому работяга решил обжаловать решение в высших инстанциях. Судебная коллегия по гражданским делам Калининградского облсуда подтвердила, что суд первой инстанции не учел тяжесть вреда здоровью, причиненного в результате несчастного случая. И увеличила размер компенсации вдвое – до 60 тысяч рублей.