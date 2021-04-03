Под Калининградом УАЗ на повороте вылетел в кювет

Причиной ДТП стал недостаток опыта у водителя УАЗа. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Около 9 часов утра 2 апреля по шоссе «Гусев - Дубрава – Плавни» со стороны поселка Дубрава в направлении поселка Карамышево двигался грузопассажирский автомобиль марки УАЗ под управлением 22-летнего водителя. Проходя левый поворот, недостаточно опытный шофер утратил управление над своим транспортным средством.

В результате «буханка» вылетела с проезжей части в придорожный кювет слева по ходу движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, в результате ДТП виновник аварии и его 30-летний пассажир получили травмы.